Darbe girişimi | Eski Erdek mayın fi̇lo komutanı tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

21.05 Eski Erdek Mayın Fi̇lo Komutanı Tuğamiral Gökhan Polat tutuklandı.

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Polat, 18 Ağustos’te ‘FETÖ yönetiliği’ suçundan gözaltına alınmıştı.

20.27 Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında kapatılan ‘FETÖ’ okullarında çalışan 119 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlanandan 40’ı 24 kentteki operasyonlarda gözaltına alındı.

Şu ana kadar şüphelilerden 40’ının yakalandığı, diğer şüphelilerle ilgili arama işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

15.00 Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, eski MİT mensubu Enver Altaylı, Ankara’da başlatılan ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında Antalya’da gözaltına alınarak Ankara’ya getirildi.

1968’de MİT’te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

19 Ağustos

15.40 Sivas merkeli 12 kentte ‘FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması’na yapılan operasyonda 17 asker gözaltına alındı.

Askerlerden birinin daha önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

15.00 İstanbul merkezli dokuz kentte 19 eski polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 12’si gözaltına alındı.

KHK’yla ihraç edilen polisler şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlandı.