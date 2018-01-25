Darbe girişimi | Eski emniyet mensubu 129 kişi hakkında gözaltı kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
09.35 Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında, başkent dahil 22 kentte 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Yaramazlara biraz batar!
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
09.35 Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında, başkent dahil 22 kentte 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alpaslan Durmuş, yeni müfredatla ilgili “Şu anda bazı şeylerde devrim yapamadığımızı kabul etmek lazım. Müfredatta yüzde 20 ile yüzde 60 arasında sadeleştirme var” dedi.
‘Amirallere suikast’ soruşturmasını yürütürken yarbay Ali Tatar’ı ikinci kez ifadeye çağırıp intiharına yol açan dönemin özel yetkili savcısı Süleyman Pehlivan’ın yargılandığı davaya Tatar ailesinin müdahil olma talebi ‘ölümden doğrudan zarar görmedikleri’ gerekçesiyle reddedildi.
Sınırın sıfır noktasında ‘Zeytin Dalı Harekatı’ndaki gelişmeleri aktaran CNN Türk ekibine bir kişi saldırıda bulunup aracın camlarını kırarak ölümle tehdit etti.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sayın Tayyip Erdoğan, diğer nedenler yanında imamlığa soyunan bu tavrı nedeniyle de Cumhurbaşkanı seçilmeyecektir.”
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun randevu vermesi halinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşüp “Biz bu ittifakta yokuz” diyeceği öne sürüldü.