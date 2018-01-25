Darbe girişimi | Eski emniyet mensubu 129 kişi hakkında gözaltı kararı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alpaslan Durmuş, yeni müfredatla ilgili “Şu anda bazı şeylerde devrim yapamadığımızı kabul etmek lazım. Müfredatta yüzde 20 ile yüzde 60 arasında sadeleştirme var” dedi.