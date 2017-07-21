Darbe girişimi | Eski emniyet mensubu 105 kişi hakkında gözaltı kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
11:15 Ankara başsavcılığı, ‘ByLock’ kullandığı belirlenen eski emniyet mensubu 105 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
10:30 Ankara başsavcılığı, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ve altısı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
08.29 ‘FETÖ’nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı ve aralarında ‘ByLock’ kullancılarının da bulunduğu öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şu ana kadar bu kişilerden 115’i gözaltına alındı.
Darbe girişimi 20 Temmuz | Sekiz kentteki ‘ByLock’ operasyonunda 34 gözaltı
Darbe girişimi 15-18 Temmuz | Uşak valisi 29 şirkete kayyım atandı
Darbe girişimi 14 Temmuz | 15 Temmuz gecesi birinci köprüden yeni görüntüler
Darbe girişimi 12 Temmuz | 34 eski TRT çalışanına ‘ByLock’tan gözaltı kararı
Darbe girişimi 11 Temmuz | İstanbul merkezli sekiz ilde bilişimcilere operasyon: 52 gözaltı
Darbe girişimi 7 Temmuz | Bozdağ rakam verdi: 50 bin 504 tutuklu var
Darbe girişimi 4 Temmuz | Canikli: Şu anda ‘ByLock’ kullanıcısı milletvekili yok
Darbe girişimi 22-23 Haziran | 56 avukat hakkında yakalama kararı
Darbe girişimi 20-21 Haziran | TİM başkan vekili emniyet sorgusunun ardından serbest
Darbe girişimi 16-17 Haziran | Topbaş’ın damadı Kavurmacı ve Çapkın tutuklandı
Darbe Girişimi 10 Haziran | Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi tutuklandı
Darbe girişimi 8-9 Haziran | Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisine tutuklama talebi
Darbe girişimi 6-7 Haziran | TSK’ya operasyon: 60 asker gözaltında
Darbe girişimi 5 Haziran | Arınç’ın damadı ‘FETÖ’den tutuklandı
Darbe girişimi 3 Haziran | Başbakanlık yüksek müşaviri ve eşi gözaltına alındı
Darbe girişimi 1-2 Haziran | Denizli’de sekiz işadamı tahliye edildi
Darbe girişimi 30 Mayıs | Dokuz Eylül’den ihraç edilen 27 akademisyen gözaltına alındı
Darbe girişimi 26-29 Mayıs | Akar ‘darbe komisyonu’na yazılı bilgi sundu
Darbe girişimi 25 Mayıs | Son TSK operasyonunda tutuklu sayısı 100’ü buldu
Darbe girişimi 23 Mayıs | TSK’ya operasyon: 144 kişiye gözaltı kararı
Darbe girişimi 20 Mayıs | Rodos’a geçmeye çalışan 13 şüpheli gözaltında
Darbe girişimi 18 Mayıs | 22 avukat ve üç Barolar Birliği personeli hakkında gözaltı kararı
Darbe girişimi 16-17 Mayıs | 16 kentte ‘ByLock’ operasyonu: 93 polis gözaltında
Darbe girişimi 12 Mayıs | CHP Bolu il başkanlığına kayyım atandı
Darbe girişimi 10 Mayıs | AKP’li eski vekil Ahmet Tevfik Uzun tutuklandı
Darbe girişimi 8-9 Mayıs | 108 subay ve astsubay hakkında yakalama kararı
Darbe girişimi 5-6 Mayıs | 450 subay ve diplomat Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu
Darbe girişimi 4 Mayıs | Yunanistan’a kaçan iki askerin iade talebine ikinci ret
Darbe girişimi 3 Mayıs | Sakarya’da ‘valiliği işgal’ davasında 52 askere tahliye
Darbe girişimi 26-27 Nisan | Açığa alınan polisler arasında Erdoğan’ın 19 koruması da var
Darbe girişimi 24 Nisan | Edirne’de sınırı geçmeye çalışan dokuz kişi yakalandı
Darbe girişimi 22 Nisan | İstanbul’da eş zamanlı operasyonlarda 42 gözaltı
Darbe girişimi 20 Nisan | ‘ByLock’tan aranan avukat Rodos’ta tutuklandı
Darbe girişimi 12 Nisan | ‘Kozmik Oda’ savcısına 15 yıla kadar hapis istemi
Darbe girişimi 7 Nisan | TRT çalışanı 38 kişi hakkında ‘FETÖ’den gözaltı kararı
Darbe girişimi 3 Nisan | HSYK, 45 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
Darbe girişimi 28 Mart | Yeni KHK’yla 416 kamu çalışanı görevine iade edildi
Darbe girişimi 27 Mart | Tutuklu eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer’in iki kızı da tutuklandı
Darbe girişimi 25 Mart | ‘FETÖ’nün ‘bilişim yapılanması’na operasyonda 20 gözaltı
Darbe girişimi 23 Mart | Dink cinayeti zanlısı Erhan Tuncel’in avukatı gözaltında
Darbe girişimi 21-22 Mart | 17/25 Aralık savcılarından Yüzgeç’in eşi ‘ByLock’tan tutuklandı
Darbe girişimi 20 Mart | 15 Temmuz’dan bu yana TSK’dan 6 bin 511 kişi ihraç edildi
Darbe girişimi 17-18 Mart | İhraç edilen hakim ve savcılardan 20’si gözaltına alındı
Darbe girişimi 14 Mart | THY’ye ‘FETÖ’ operasyonu: 26 kişinin işine son verildi
Darbe girişimi 11 Mart | 20 şehirde operasyon: İhraç edilen 62 polis gözaltında
Darbe girişimi 8-9-10 Mart | Habertürk spikerinin görevine ‘ByLock’tan son verildi
Darbe girişimi 6-7 Mart | AA’nın cumhurbaşkanlığı muhabiri gözaltına alındı
Darbe girişimi 3 Mart | TÜBİTAK’ta 1846 kişi ‘FETÖ’den atıldı
Darbe girişimi 1 Mart | Erzincan’da 18 eski polis ‘ByLock’tan tutuklandı
Darbe girişimi 27 Şubat | HSYK, 454 hakim ve savcının görev yerlerini değiştirdi
Darbe girişimi 24 Şubat | Emniyete operasyon: Üçü eski emniyet müdürü 14 polis gözaltında
Darbe girişimi 22-23 Şubat | TÜBİTAK çalışanı dokuz mühendis tutuklandı
Darbe girişimi 18-20 Şubat | HSYK, 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
Darbe girişimi 15-16 Şubat | Eski Merkez Bankası çalışanı 12 kişi tutuklandı
Darbe girişimi 10-11 Şubat | Kardak dönüşü gözaltına alınan asker adli kontrolle serbest
Darbe girişimi 8-9 Şubat | Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde sekiz gözaltı
Darbe girişimi 7 Şubat | Cumhurbaşkanlığı eski yaveri dahil sekiz albay serbest bırakıldı
Darbe girişimi 5-6 Şubat | İTÜ’de görevli 28 akademisyene tutuklama talebi
Darbe girişimi 1-2 Şubat | Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Güler’e ‘ByLock’ gözaltısı
Darbe girişimi 31 Ocak | Kamu kurumlarında 94 bin 867 kişi ‘FETÖ’den ihraç edildi
Darbe girişimi 30 Ocak | Yunanistan’a kaçarken yakalanan eski TRT spikeri tutuklandı
Darbe girişimi 26-27 Ocak | Adli Tıp Kurumu’nda 11 personel gözaltına alındı
Darbe girişimi 23-24 Ocak | Trabzonspor’un avukatlarından Sinan Gün tutuklandı
Darbe girişimi 21-22 Ocak | Dokuz ilde eş zamanlı operasyon: 16 asker gözaltında
Darbe girişimi 19 Ocak | TSK’ya ‘ByLock’ operasyonu: Gözaltı sayısı 146’ya yükseldi
Darbe girişimi 18 Ocak | Fethullah Gülen’in yeğenine ağırlaştırılmış müebbet istemi
Darbe girişimi 17 Ocak | Rota Haber’in yayın yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı
Darbe girişimi 16 Ocak | 23 üst rütbeli subaya ‘ByLock’ gözaltısı
Darbe girişimi 15 Ocak | KKTC’de dokuz albay gözaltına alındı
Darbe girişimi 13 Ocak | Doğan Holding’in iki yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest
Darbe girişimi 12 Ocak | Erdoğan’ın eski koruma müdürü Maksut Karal tutuklandı
Darbe girişimi 9 Ocak | Sekiz askeri personel gözaltına alındı
Darbe girişimi 7 Ocak | Sakarya’ya giden tankları durduran emniyet müdürü açığa alındı
Darbe girişimi 6 Ocak | 41 ilde operasyon: 70 kişi hakkında gözaltı kararı
Darbe girişimi 5 Ocak | 380 iş insanı hakkında gözaltı kararı
Darbe girişimi 31 Aralık | Uşak Üniversitesi rektörü ‘örgüt üyeliği’nden tutuklandı
Darbe girişimi 30 Aralık | ‘ByLock’ kullandığı belirlenen 100 rütbeli asker tutuklandı
Darbe girişimi 29 Aralık | ‘Bylock’ kullandığı belirlenen 61 rütbeli asker tutuklandı
Darbe girişimi 28 Aralık | 22 ilde operasyon: 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
Darbe girişimi 27 Aralık | Kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanı sekiz kişi tutuklandı
Darbe girişimi 22-23-24 Aralık | Malazgirt savcısı tutuklandı
Darbe girişimi 21 Aralık | MEB, 2 bin personelini görevden uzaklaştırdı
Darbe girişimi 20 Aralık | Ankara’da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Aralık | Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanına tutuklama istenmedi
Darbe girişimi 17-18 Aralık | 530 rütbeli asker hakkında ‘ByLock’ gerekçeli gözaltı kararı
Darbe girişimi 14 Aralık | Komisyonun CHP’li üyeleri tutuklu askerlerle görüşmek için başvurdu
Darbe girişimi 9-10-12 Aralık | Yedi kaymakam tutuklandı
Darbe girişimi 8 Aralık | ‘Kozmik Oda’ savcısı tutuklandı
Darbe girişimi 5-6 Aralık | Hatay’da ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle 15 polis tutuklandı
Darbe girişimi 2 Aralık | Milli Eğitim Bakanlığı’nda 3 bin 592 kişi görevine iade edildi
Darbe girişimi 1 Aralık | Galatasaraylı eski futbolculara 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi
Darbe girişimi 30 Kasım | Adana merkezli dört ilde operasyon: 26 kişi gözaltında
Darbe girişimi 28-29 Kasım| Hatay’da 26 polis ‘ByLock’tan tutuklandı
Darbe girişimi 26 Kasım | Samsun’da 24 öğretmen gözaltına alındı
Darbe girişimi 25 Kasım | Açığa alınan 6 bin öğretmen göreve iade edildi
Darbe girişimi 24 Kasım | 44 mülki idare amiri görevden uzaklaştırıldı
Darbe girişimi 23 Kasım | İçişleri Bakanı: Bakanlık bünyesinde 21 bin 929 kişi ihraç edildi
Darbe girişimi 22 Kasım | Bakan Bozdağ: ‘FETÖ’den 39 bin 378 kişi tutuklu
Darbe girişimi 19 Kasım | Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin koruma polisleri ‘ByLock’tan açığa alındı
Darbe girişimi 18 Kasım | Yıldız Teknik’te 73 akademisyen gözaltına alındı
Darbe girişimi 17 Kasım | Savunma Bakanı Işık: TSK’da 20 bin 88 kişi sistem dışı bırakıldı
Darbe girişimi 16 Kasım | Gülen’in avukatlarından Feti Ün tutuklandı
Darbe girişimi 15 Kasım | Bakan: 10 bine yakın Eğitim-Sen üyesi soruşturuluyor
Darbe girişimi 14 Kasım | HSYK: 3 bin 456 hakim ve savcı ihraç edildi
Darbe girişimi 13 Kasım | Kuleli Askeri Lisesi, Milli Savunma Üniversitesi’ne tahsis edildi
Darbe girişimi 11-12 Kasım | 15 Temmuz’da yaralanan yurttaş yaşamını yitirdi
Darbe girişimi 10 Kasım | Bozdağ: 36 bin tutuklu, 4 bin 115 yakalama kararı var
Darbe girişimi 9 Kasım | ‘Kozmik Oda’nın savcısı Mustafa Bilgili gözaltına alındı
Darbe girişimi 8 Kasım | İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tahliye edildi
Darbe girişimi 7 Kasım | Gözaltındaki 60 pilottan 20’si tutuklandı
Darbe girişimi 5-6 Kasım | Iğdır Üniversitesi Rektörü İbrahim Hakkı Yılmaz tutuklandı
Darbe girişimi 4 Kasım | Sekiz subay, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten’ tutuklandı
Darbe girişimi 3 Kasım | Eski cumhurbaşkanı ve başbakanlara ‘FETÖ’ sorulacak
Darbe girişimi 2 Kasım | Gülen’in gözaltına alınan iki yeğeni tutuklandı
Darbe girişimi 1 Kasım | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 10 kişi tutuklandı
Darbe girişimi 31 Ekim | Iğdır Üniversitesi rektörü gözaltına alındı
Darbe girişimi 29-30 Ekim | Çeşitli kentlerde 63 pilot gözaltına alındı
Darbe girişimi 28 Ekim | Çavuşoğlu: Bakanlıklardaki 500 FETÖ mensubunu attık
Darbe girişimi 27 Ekim | Sağlık Bakanlığı: 436 personel görevine iade edildi
Darbe girişimi 26 Ekim | YARSAV eski başkanı Murat Arslan tutuklandı
Darbe girişimi 25 Ekim | 15 Temmuz resmi tatil, Kazan’ın yeni adı ‘Kahramankazan’
Darbe girişimi 24 Ekim | ‘FETÖ’ şüphelisi öğretmen, uyuşturucu satıcısının evinde yakalandı
Darbe girişimi 23 Ekim | Gülen’in iki yeğeni İzmir’de gözaltına alındı
Darbe girişimi 21 Ekim | Muğla’da 10 öğretmen ‘Bylock’ gerekçesiyle tutuklandı
Darbe girişimi 20 Ekim | ‘ByLock’ yazılımcısı olduğu ileri sürülen İhsan Taşkın tutuklandı
Darbe girişimi 19 Ekim | Kurtulmuş: 115 bin kişi hakkında işlem yapıldı
Darbe girişimi 18 Ekim | Genelkurmay İkinci Başkanı Dündar: Şu anda bir darbe riski yok
Darbe girişimi 17 Ekim | Süvari Giyim’in de dahil olduğu 54 şirkete kayyım atandı
Darbe girişimi 15-16 Ekim | Bakan Yılmaz: 2 bin 635 personel tutuklandı, 313’ü aranıyor
Darbe girişimi 14 Ekim | Çalışma Bakanı: Kamuya alımları belirli bir süre durdurduk
Darbe girişimi 13 Ekim | HSYK, 184 hakim ve savcıyı daha açığa aldı
Darbe girişimi 12 Ekim | Kapatılan Zaman’ın tutuklu iki yazarı tahliye edildi
Darbe girişimi 11 Ekim | Meclis’te kabul edildi: OHAL üç ay uzatıldı
Darbe girişimi 8-9 Ekim | 85 gündür aranan binbaşı yakalandı
Darbe girişimi 7 Ekim | Özhaseki: El konulan taşınmazların değeri 15 milyar lira civarı
Darbe girişimi 6 Ekim | Harran Üniversitesi eski rektörü havaalanında gözaltına alındı
Darbe girişimi 5 Ekim | 540 asker görevinden uzaklaştırıldı
Darbe girişimi 4 Ekim | Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne tarihçi Erhan Afyoncu atandı
Darbe girişimi 3 Ekim | Kurtulmuş: Dört partinin katılımıyla KHK komisyonu kurulacak
Darbe girişimi 1-2 Ekim | Fethullah Gülen’in kardeşi İzmir’de yakalandı
Darbe girişimi 30 Eylül | Silivri, Metris ve Bakırköy cezaevlerinde 87 kişiye gözaltı kararı
Darbe girişimi 29 Eylül | Gaziantep Üniversitesi’nde 90 memur ve akademisyen gözaltına alındı
Darbe girişimi 28 Eylül | Bozdağ: Şu ana kadar 32 bin kişi tutuklandı
Darbe girişimi 27 Eylül | CHP, bir KHK’yı daha Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
Darbe girişimi 26 Eylül | ‘Bursa bölge sorumlusu’ olduğu öne sürülen kişi tutuklandı
Darbe girişimi 23-25 Eylül | Gülen’in altı akrabası ‘propaganda’dan gözaltında
Darbe girişimi 22 Eylül | Futbolda deplasman yasağı kaldırıldı
Darbe girişimi 21 Eylül | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda görevli 17 er tahliye edildi
Darbe girişimi 20 Eylül | Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Eylül | 27 bin 715 öğretmen ihraç edildi, 9 bin 465’i açığa alındı
Darbe girişimi 10-18 Eylül | OHAL kararnamesiyle kapatılan 51 kurum yeniden açılacak
Darbe girişimi 9 Eylül | Ankara’da 32 teğmen yeni delillerin ardından tahliye edildi
Darbe girişimi 8 Eylül | MEB: Bölücü terör örgütü destekçisi 11 bin 285 öğretmen açığa alındı
Darbe girişimi 7 Eylül | Topbaş’ın damadı dahil 65 işadamına tutuklama talebi
Darbe girişimi 6 Eylül | Çilem Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu tutuklandı
Darbe girişimi 5 Eylül | AKP’li eski vekil İdris Şahin serbest bırakıldı
Darbe girişimi 4 Eylül | Eski İstanbul emniyet müdürü Çapkın, Silivri Cezaevi’ne konuldu
Darbe girişimi 3 Eylül | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı
Darbe girişimi 2 Eylül | Bakan Bozdağ: 3 bin 838 mahkum ve tutuklu salıverildi
Darbe girişimi 1 Eylül | Yeni KHK’larla binlerce kamu çalışanı görevden çıkarıldı
Darbe girişimi 31 Ağustos | Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu gözaltına alındı
Darbe girişimi 30 Ağustos | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın gözaltına alındı
Darbe girişimi 29 Ağustos | KPSS soruşturmasında 13 TRT çalışanı tutuklandı
Darbe girişimi 28 Ağustos | Yunanistan’a kaçan askerler üç ülkeye sığınma talebinde bulundu
Darbe girişimi 27 Ağustos | Üç eski büyükelçi tutuklandı
Darbe girişimi 26 Ağustos | Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlandı
Darbe girişimi 25 Ağustos | AKP’li dört belediye başkanı partiden ihraç edildi
Darbe girişimi 24 Ağustos | Biden: Daha erken Türkiye’ye gelmediğime pişmanım
Darbe girişimi 23 Ağustos | YAŞ kararları onaylandı: 586 albay emekli edildi
Darbe girişimi 22 Ağustos | Tahliye olanların sayısı 22 bin 198’e ulaştı
Darbe girişimi 21 Ağustos | Balyoz davası savcısı, ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklandı
Darbe girişimi 20 Ağustos | Üç kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Ağustos | Başbakanlık çalışanı 18 kişi gözaltına alındı
Darbe girişimi 18 Ağustos | Gözaltına alınan 43 TRT çalışanından 19’u tutuklandı
Darbe girişimi 17 Ağustos | Başbakan Yıldırım: 20 bin 355 kişi tutuklu, 40 bin 29 kişi gözaltına alındı
Darbe girişimi 16 Ağustos | Gülen için baronun atadığı avukat çekilme talebinde bulundu
Darbe girişimi 15 Ağustos | Bakanlar Kurulu’ndan iki yeni KHK çıktı
Darbe girişimi 14 Ağustos | Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’na Akar da katılacak
Darbe girişimi 13 Ağustos | Başbakan Yıldırım: 76 bin 597 memur açığa alındı
Darbe girişimi 12 Ağustos | 162 asker firarda, 3 bin 185 asker TSK’dan ihraç edildi
Darbe girişimi 11 Ağustos | 17 bin 740 tutuklu, 5 bin 685 kişi gözaltında
Darbe girişimi 10 Ağustos | HSYK, 648 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı
Darbe girişimi 9 Ağustos 2016 | 15 Temmuz gecesi Ankara’da 146 yurttaş hayatını kaybetti
Darbe girişimi 8 Ağustos | Kurtulmuş: Kamu çalışanlarının izin yasağı kaldırıldı
Darbe girişimi 6 Ağustos | Yıldırım: Yenikapı’da slogana müsaade edilmeyecek
Darbe girişimi 5 Ağustos | Dokuzu general 288 asker firarda
Darbe girişimi 4 Ağustos | Erdoğan: Yakalananlar buzdağının görünen yüzü
Darbe girişimi 3 Ağustos | Tutuklu sayısı 13 bin 519’a yükseldi
Darbe girişimi 2 Ağustos| Başbakan Yıldırım: Yeni bir KHK yayınlanacak
Darbe girişimi 1 Ağustos| Savunma Bakanı Işık: Dokuzu general 311 asker firari
Darbe girişimi 31 Temmuz I Marmaris’te aranan 11 asker daha yakalandı
Darbe girişimi 30 Temmuz | Şahin Alpay ve Ali Bulaç dahil Zaman gazetesinin altı eski yazarı tutuklandı
Darbe girişimi 29 Temmuz | Nazlı Ilıcak dahil 17 gazeteci tutuklandı
Darbe girişimi 28 Temmuz | YAŞ kararları açıklandı: Komuta kademesinde değişiklik yok
Darbe girişimi 27 Temmuz | 149 general ve amiral ihraç edildi, 18 televizyon ve 45 gazete kapatıldı
Darbe girişimi 26 Temmuz | Bülent Mumay’la birlikte gözaltındaki gazeteci sayısı 16’ya yükseldi
Darbe girişimi 25 Temmuz | Yıldırım: Yeni anayasa konusunda liderlerle görüş birliğine vardık
Darbe girişimi 24 Temmuz | Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ilk kez ‘Ak Saray’a gidiyor; Demirtaş’a davet yok
Darbe girişimi 23 Temmuz | 123 general ve amiral tutuklu
Darbe girişimi 22 Temmuz | Erdoğan: İkinci bir emre kadar meydanları bırakmayın
Darbe girişimi 21 Temmuz | Erdoğan bir kez daha: İstihbarat zaafı açık
Darbe girişimi 20 Temmuz | Kritik MGK’dan üç ay OHAL çıktı
Darbe girişimi 15-19 Temmuz | Gözaltındaki asker sayısı 6 bin 746, 1258’i tutuklu