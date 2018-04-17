Darbe girişimi | Eski AYM genel sekreterine ‘FETÖ üyeliği’nden 10 yıl hapis

17 Nisan
21.35 Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
13 Nisan
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
10.11 ‘FETÖ‘nün Deniz Kuvvetleri yapılanması’ soruşturmasında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
08.59 Konya merkezli 34 kentteki ‘FETÖ’ soruşturmasında 70 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.