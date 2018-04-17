Darbe girişimi | Eski AYM genel sekreterine ‘FETÖ üyeliği’nden 10 yıl hapis

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Malatya’da kendi adına üniversite bulunan İsmet İnönü’ünün ‘adını anmadı’ ve ekledi: “İsmini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak.”