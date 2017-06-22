Darbe girişimi | Eski AKP’li vekil ‘ByLock’tan gözaltına alındı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 11.10 Eski AKP Yalova milletvekili Şükrü Önder, ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Yalova başsavcılığı, gözaltıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, örgüt içi şifreli […]