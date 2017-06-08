Darbe girişimi | Erzurum’da bir haftada 18 tutuklama

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

14.09 Erzurum’daki soruşturmalar kapsamında son bir haftada aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da olduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltı alınanlardan 26’su bugün adliyeye sevk edildi, 18’i tutuklandı, sekizi adli kontrolle serbest bırakıldı.

10.01 Ankara başsavcılığının soruşturmasında farklı bankalarda görevli 20 bankacı hakkında gözaltı kararı verildi.

Şimdiye dek 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ‘ByLock’ kullandıkları, daha önce kurumlarınca açığa alınan veya ihraç edilen kişiler olduğu belirtildi. Operasyon kamu bankalarını kapsıyor.

09.52 AA’nın aktardığına göre Uşak merkezli altı kentte yapılan operasyonda ‘FETÖ’nün ‘ideolojik kanadı’ndan 11 kişi gözaltına alındı, dört kişi aranıyor.

Şüphelilerin büyük bölümünün şifreli mesajlaşma uygulaması ‘ByLock’ kullandıkları öne sürüldü.

09.48 Kayseri’deki soruşturma kapsamında Erciyes Üniversitesi’nden dört öğretim görevlisi tutuklandı.

Öğretin görevlilerinin daha önce ihraç edildikleri öğrenildi.