Darbe girişimi | Erzincan’da 18 eski polis ‘ByLock’tan tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
10.18 Adıyaman’da üç avukat tutuklandı.
10.17 Antalya’da gözaltına alınan yedi kişiden altısı ‘ByLock’ kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.
10.08 Erzincan merkezli 11 kentte yapılan operasyonda gözaltına alınan 25 eski polisten 18’i tutuklandı, yedisi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Polislerin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları belirtildi.
09.36 Konya’daki soruşturma kapsamında 18 kentte yapılan operasyonla gözaltına alınan 43 şüpheliden 19’u tutuklandı, 24’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 98 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
Söz konusu soruşturma, kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Mevlana Üniversitesi ve hastanesinin eski çalışanlarına yönelik başlatılmıştı.