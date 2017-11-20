Darbe girişimi | Dört ay önce atanan ilçe jandarma komutanı gözaltında

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
17.27 Isparta’nın Yalvaç ilçe jandarma komutanı üsteğmen M.T. ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Başsavcılığın talimatı üzerine üsteğmenin terörle mücadele polislerince ilçe jandarma komutanlığında 17 Kasım’da gözaltına alındığı öğrenildi.
Odasında arama yapılan M.T., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Diyarbakır’a gönderildi. Diyarbakır Silvan ve Ankara’da görev yaptıktan sonra geçen ağustos ayında Yalvaç’a atanan M.T. eylül ayında evlenmişti.
12.54 Ankara’da başsavcılığın talimatı doğrultusunda daha önce KHK’yla ihraç edilmiş 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, bunlardan 51’i gözaltına alındı.