Darbe girişimi | Diyarbakır’da 1970 kamu çalışanı ‘FETÖ’den ihraç edildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

10.35 Sinop’ta, Gülen Cemaati’ne yönelik soruşturmada, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Ercan Yarar ile eşi gözaltına alındı.

10.00 Diyarbakır valiliği, kentte ‘FETÖ’ soruşturmaları kapsamında 4 bin 158 kişi hakkında işlem yapıldığını, 1970 kamu çalışanının da ihraç edildiğini bildirdi.

Buna göre 299 kişi görevlerine iade edildi, 675 kişiyle ilgili idari işlemler devam ediyor, 70 kişi firari konumda. Kentte 556 kişi tutuklandı, 429 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

09.47 Manisa merkezli dört kentte yapılan ‘ByLock’ operasyonunda 27 emniyet personeli ve iki infaz koruma memuru gözaltına alındı.

09.28 Kayseri’de eski Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nın helikopterinin düşmesinde yanlış bilgi vererek ‘manipülasyon yaptığı’ iddia edilen dönemin istihbarat şube müdürü Ali Orhan Dinç dahil 10 polis tutuklandı.

Dinç’le birlikte Gazi Huylu, Hamit Dişli, Süleyman Güzeldemirci, Etem Çamcı, Mehmet Bezgin, Osman Karaman, Osman Gişi, Murat Doğan ve İrfan Soner Yiğit de nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Beş polis de adli kontrolle serbest bırakıldı.

08.45 Adana başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana, Mersin, Adıyaman ve Tokat’ta 14 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı, üç şüpheli aranıyor.

Şüphelilerin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları iddia edildi.