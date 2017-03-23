Darbe girişimi | Dink cinayeti zanlısı Erhan Tuncel’in avukatı gözaltında

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

15.40 Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre, Hrant Dink cinayetinin ‘azmettirici’si olmakla suçlanan ‘polis muhbiri’ Erhan Tuncel’in avukatı Erdoğan Soruklu ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alındı.

Tuncel, ‘beş yılı aşan uzun tutukluluk süresi’ gerekçesiyle 2014 yılında tahliye edilmişti.

12.12 ASELSAN’daki ‘FETÖ’ yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 75 kişiden 44’ü tutuklandı.

Savcılık ifadelerinin ardından 75 kişiden 74’ü, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nönetçi sulh ceza hakimliği 44 kişinin tutuklanmasına, 30 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılması karar verdi.

Tutuklananlar Sincan Cezaevi’ne gönderildi.

11.56 Vatan Partisi Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Anıl Eren Y., ‘ByLock’ kullandığı şüphesiyle tutuklandı.

Ordu başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Ordu merkezli olmak üzere Samsun ve Adana’da operasyon düzenlendi.

Altı gün önce gözaltına alınan 27 şüpheliden 11’i tutuklandı, 16’sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Altı kişi aranıyor.

09.00 Sivas’ta hakkında ‘usulsüz dinleme’ davasından yakalama kararı bulunan eski Sivas istihbarat şube müdürü Fatih A. Kayseri’de gözaltına alınarak Sivas’a getirildi.

Sivas 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılandığı davadan daha önce tahliye edilen şüpheli tutuklandı.