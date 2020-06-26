Darbe girişimi davasında 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa ‘anayasayı ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada cezalar açıklandı.

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Davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görüldü.

Dönemin TEM dairesi başkanı Turgut Aslan’ı yaralayan Erkan Öktem’in de arasında bulunduğu 86 sanık, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi.

‘Kasten öldürme’ suçundan ayrıca dokuz kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Öktem, Turgut Aslan’a yönelik eylemi nedeniyle ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.