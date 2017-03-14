Darbe girişimi dahil değil: Türkiye’deki tutuklu sayısı yüzde 191 arttı

Avrupa Konseyi’nin rakamlarına göre Türkiye’deki tutuklu sayısı 2006-2015 yıllarında yüzde 191 arttı.

Deutche Welle’nin haberine göre üye 47 ülkenin tutuklu sayıları azalırken Türkiye’de ‘sıçradı.’

2006-210 yıllarında tutuklu sayısı yüzde 191 artarken 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de tutuklu sayısının çokluğuna ve her 100 bin kişiden 220’sinin tutuklu olduğuna dikkat çekildi.

Türkiye, ayrıca, tutuklu sayısının cezaevi kapasitesinin üstünde olduğu ülkelerden de biri. Türkiye’nin yanısıra listede İspanya, Fransa, Macaristan, Belçika ve Makedonya da yer aldı.

Genelde yüzde 7’lik gerileme

Konseyin rakamlarına göre üye ülkelerin genelinde ise tutuklu sayısı azaldı. 2014-2015 yıllarında yüzde 7’lik gerileme gözlendi.

Avrupa Konsey Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, de alternatif cezaların hükümlülerin topluma tekrar entegre olmasına ve cezaevlerinde aşırı yığılmanın önlenmesine katkıda bulunduğunu kaydetti.

İntiharlar arttı

Konsey, Avrupa’daki cezaevlerinde 2013 ile 2014 yılları arasında intihar sayısındaki artışa da işaret etti. 2014 yılı istatistik raporunda cezaevlerindeki her dört ölüm vakasından birinin intihar olduğu belirtildi. Bu rakam 2013 yılında yüzde 21,3 seviyesindeydi.