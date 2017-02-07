Darbe girişimi | Cumhurbaşkanlığı eski yaveri dahil sekiz albay serbest bırakıldı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

13.45 ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan sekiz albay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan askerler arasında Cumhurbaşkanlığı eski başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban da bulunuyor.

Özdaban’ın arasında bulunduğu dokuz asker, 16 Ocak’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gözaltına alınmış ve Ankara’ya getirilmişti. Şüphelilerden biri sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Özdaban ve diğer yedi albay Ankara’ya getirilmişti.

Şüphelilerden dördü adli kontrol, dördü ise tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı

12.39 Antalya’da ‘ByLock’ kullandıkları belirtilen sekiz şüpheliden yedisi tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

12.34 Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Bartın, Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara’da yapılan operasyonlarda gözaltına alınanlardan sekizi tutuklandı, üçü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu kişilerin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirtildi.

12.24 İstanbul, Van, Ankara, Isparta, Muğla, Adana, Gaziantep ve Hakkari’de yapılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25 kişiden üçü gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

11.24 Nevşehir’de Kuran kursu öğreticisi F.A., astsubay M.Y., polis memuru H.İ.G., işsiz B.D. ve vaiz N.E. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

10.45 İstanbul Teknik Üniversitesi’nde aralarında akademisyenlerin de olduğu 22 kişi tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen 33 akademik ve idari personelden 22’si çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 11’i ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, şüphelilerin ‘Bylock’ kullandığı belirtilirken yine bu kişilerin Bank Asya hesaplarındaki hareketlilikten örgüt liderinin çağrısına uydukları ve örgüte bağlılıklarını gösterdiklerinin anlaşıldığı vurgulandı.

09.48 Konya merkezli 30 kentte 102 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı.

AA, aralarında ‘üst düzey yöneticiler’in de bulunduğu şüphelilerin ‘FETÖ’ye finansman sağlamakla suçlandığını bildirdi.