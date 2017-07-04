Darbe girişimi | Canikli: Şu anda ‘ByLock’ kullanıcısı milletvekili yok

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
11.20 Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli: “Bugün itibariyle mevcut milletvekilleri ve bakanlar arasında ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen yok. Ellerinde bilgi varsa paylaşsınlar, memnun oluruz.”
11.02 Kayseri başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, ‘ByLock’ kullandıkları gerekçesiyle 100 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı, 64’ü gözaltına alındı.
10.53 Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli 21 subaydan 14’ü gözaltına alındı.
Öte yandan üniversite personelinin ‘ByLock’ gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.
09.57 Ankara Üniversitesi’nde 31 kişi hakkında ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.