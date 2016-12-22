Darbe girişimi | ‘Bylock’ iddiasıyla TRT’nin 68 eski çalışanı hakkında yakalama kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

14.00 ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında ihraç edilen TRT çalışanlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Miliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 35 kişi gözaltına alındı.

12:00 Çorum’da aralarında ‘asker imamları’nın da bulunduğu 21 öğretmenden 20’si tutuklandı.

10.00 Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik’in de aralarında bulunduğu sekiz kişi gözaltına alındı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.