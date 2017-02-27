Darbe girişimi I Bir haftada ‘FETÖ’den 855 gözaltı, 48 tutuklama

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
10:20 İçişleri bakanlığı son bir hafta içinde ‘FETÖ’yle mücadele kapsamında 855 kişinin gözaltına alındığını, 48’inin tutuklandığını bildirdi.
Darbe girişimi 24 Şubat | Emniyete operasyon: Üçü eski emniyet müdürü 14 polis gözaltında
Darbe girişimi 22-23 Şubat | TÜBİTAK çalışanı dokuz mühendis tutuklandı
Darbe girişimi 18-20 Şubat | HSYK, 227 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
Darbe girişimi 15-16 Şubat | Eski Merkez Bankası çalışanı 12 kişi tutuklandı
Darbe girişimi 10-11 Şubat | Kardak dönüşü gözaltına alınan asker adli kontrolle serbest
Darbe girişimi 8-9 Şubat | Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde sekiz gözaltı
Darbe girişimi 7 Şubat | Cumhurbaşkanlığı eski yaveri dahil sekiz albay serbest bırakıldı
Darbe girişimi 5-6 Şubat | İTÜ’de görevli 28 akademisyene tutuklama talebi
Darbe girişimi 1-2 Şubat | Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Güler’e ‘ByLock’ gözaltısı
Darbe girişimi 31 Ocak | Kamu kurumlarında 94 bin 867 kişi ‘FETÖ’den ihraç edildi
Darbe girişimi 30 Ocak | Yunanistan’a kaçarken yakalanan eski TRT spikeri tutuklandı
Darbe girişimi 26-27 Ocak | Adli Tıp Kurumu’nda 11 personel gözaltına alındı
Darbe girişimi 23-24 Ocak | Trabzonspor’un avukatlarından Sinan Gün tutuklandı
Darbe girişimi 21-22 Ocak | Dokuz ilde eş zamanlı operasyon: 16 asker gözaltında
Darbe girişimi 19 Ocak | TSK’ya ‘ByLock’ operasyonu: Gözaltı sayısı 146’ya yükseldi
Darbe girişimi 18 Ocak | Fethullah Gülen’in yeğenine ağırlaştırılmış müebbet istemi
Darbe girişimi 17 Ocak | Rota Haber’in yayın yönetmeni Ünal Tanık gözaltına alındı
Darbe girişimi 16 Ocak | 23 üst rütbeli subaya ‘ByLock’ gözaltısı
Darbe girişimi 15 Ocak | KKTC’de dokuz albay gözaltına alındı
Darbe girişimi 13 Ocak | Doğan Holding’in iki yöneticisi adli kontrol şartıyla serbest
Darbe girişimi 12 Ocak | Erdoğan’ın eski koruma müdürü Maksut Karal tutuklandı
Darbe girişimi 9 Ocak | Sekiz askeri personel gözaltına alındı
Darbe girişimi 7 Ocak | Sakarya’ya giden tankları durduran emniyet müdürü açığa alındı
Darbe girişimi 6 Ocak | 41 ilde operasyon: 70 kişi hakkında gözaltı kararı
Darbe girişimi 5 Ocak | 380 iş insanı hakkında gözaltı kararı
Darbe girişimi 31 Aralık | Uşak Üniversitesi rektörü ‘örgüt üyeliği’nden tutuklandı
Darbe girişimi 30 Aralık | ‘ByLock’ kullandığı belirlenen 100 rütbeli asker tutuklandı
Darbe girişimi 29 Aralık | ‘Bylock’ kullandığı belirlenen 61 rütbeli asker tutuklandı
Darbe girişimi 28 Aralık | 22 ilde operasyon: 34 muvazzaf asker gözaltına alındı
Darbe girişimi 27 Aralık | Kapatılan Gediz Üniversitesi çalışanı sekiz kişi tutuklandı
Darbe girişimi 22-23-24 Aralık | Malazgirt savcısı tutuklandı
Darbe girişimi 21 Aralık | MEB, 2 bin personelini görevden uzaklaştırdı
Darbe girişimi 20 Aralık | Ankara’da 20 hakim ve savcı gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Aralık | Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanına tutuklama istenmedi
Darbe girişimi 17-18 Aralık | 530 rütbeli asker hakkında ‘ByLock’ gerekçeli gözaltı kararı
Darbe girişimi 14 Aralık | Komisyonun CHP’li üyeleri tutuklu askerlerle görüşmek için başvurdu
Darbe girişimi 9-10-12 Aralık | Yedi kaymakam tutuklandı
Darbe girişimi 8 Aralık | ‘Kozmik Oda’ savcısı tutuklandı
Darbe girişimi 5-6 Aralık | Hatay’da ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle 15 polis tutuklandı
Darbe girişimi 2 Aralık | Milli Eğitim Bakanlığı’nda 3 bin 592 kişi görevine iade edildi
Darbe girişimi 1 Aralık | Galatasaraylı eski futbolculara 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi
Darbe girişimi 30 Kasım | Adana merkezli dört ilde operasyon: 26 kişi gözaltında
Darbe girişimi 28-29 Kasım| Hatay’da 26 polis ‘ByLock’tan tutuklandı
Darbe girişimi 26 Kasım | Samsun’da 24 öğretmen gözaltına alındı
Darbe girişimi 25 Kasım | Açığa alınan 6 bin öğretmen göreve iade edildi
Darbe girişimi 24 Kasım | 44 mülki idare amiri görevden uzaklaştırıldı
Darbe girişimi 23 Kasım | İçişleri Bakanı: Bakanlık bünyesinde 21 bin 929 kişi ihraç edildi
Darbe girişimi 22 Kasım | Bakan Bozdağ: ‘FETÖ’den 39 bin 378 kişi tutuklu
Darbe girişimi 19 Kasım | Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin koruma polisleri ‘ByLock’tan açığa alındı
Darbe girişimi 18 Kasım | Yıldız Teknik’te 73 akademisyen gözaltına alındı
Darbe girişimi 17 Kasım | Savunma Bakanı Işık: TSK’da 20 bin 88 kişi sistem dışı bırakıldı
Darbe girişimi 16 Kasım | Gülen’in avukatlarından Feti Ün tutuklandı
Darbe girişimi 15 Kasım | Bakan: 10 bine yakın Eğitim-Sen üyesi soruşturuluyor
Darbe girişimi 14 Kasım | HSYK: 3 bin 456 hakim ve savcı ihraç edildi
Darbe girişimi 13 Kasım | Kuleli Askeri Lisesi, Milli Savunma Üniversitesi’ne tahsis edildi
Darbe girişimi 11-12 Kasım | 15 Temmuz’da yaralanan yurttaş yaşamını yitirdi
Darbe girişimi 10 Kasım | Bozdağ: 36 bin tutuklu, 4 bin 115 yakalama kararı var
Darbe girişimi 9 Kasım | ‘Kozmik Oda’nın savcısı Mustafa Bilgili gözaltına alındı
Darbe girişimi 8 Kasım | İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tahliye edildi
Darbe girişimi 7 Kasım | Gözaltındaki 60 pilottan 20’si tutuklandı
Darbe girişimi 5-6 Kasım | Iğdır Üniversitesi Rektörü İbrahim Hakkı Yılmaz tutuklandı
Darbe girişimi 4 Kasım | Sekiz subay, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten’ tutuklandı
Darbe girişimi 3 Kasım | Eski cumhurbaşkanı ve başbakanlara ‘FETÖ’ sorulacak
Darbe girişimi 2 Kasım | Gülen’in gözaltına alınan iki yeğeni tutuklandı
Darbe girişimi 1 Kasım | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 10 kişi tutuklandı
Darbe girişimi 31 Ekim | Iğdır Üniversitesi rektörü gözaltına alındı
Darbe girişimi 29-30 Ekim | Çeşitli kentlerde 63 pilot gözaltına alındı
Darbe girişimi 28 Ekim | Çavuşoğlu: Bakanlıklardaki 500 FETÖ mensubunu attık
Darbe girişimi 27 Ekim | Sağlık Bakanlığı: 436 personel görevine iade edildi
Darbe girişimi 26 Ekim | YARSAV eski başkanı Murat Arslan tutuklandı
Darbe girişimi 25 Ekim | 15 Temmuz resmi tatil, Kazan’ın yeni adı ‘Kahramankazan’
Darbe girişimi 24 Ekim | ‘FETÖ’ şüphelisi öğretmen, uyuşturucu satıcısının evinde yakalandı
Darbe girişimi 23 Ekim | Gülen’in iki yeğeni İzmir’de gözaltına alındı
Darbe girişimi 21 Ekim | Muğla’da 10 öğretmen ‘Bylock’ gerekçesiyle tutuklandı
Darbe girişimi 20 Ekim | ‘ByLock’ yazılımcısı olduğu ileri sürülen İhsan Taşkın tutuklandı
Darbe girişimi 19 Ekim | Kurtulmuş: 115 bin kişi hakkında işlem yapıldı
Darbe girişimi 18 Ekim | Genelkurmay İkinci Başkanı Dündar: Şu anda bir darbe riski yok
Darbe girişimi 17 Ekim | Süvari Giyim’in de dahil olduğu 54 şirkete kayyım atandı
Darbe girişimi 15-16 Ekim | Bakan Yılmaz: 2 bin 635 personel tutuklandı, 313’ü aranıyor
Darbe girişimi 14 Ekim | Çalışma Bakanı: Kamuya alımları belirli bir süre durdurduk
Darbe girişimi 13 Ekim | HSYK, 184 hakim ve savcıyı daha açığa aldı
Darbe girişimi 12 Ekim | Kapatılan Zaman’ın tutuklu iki yazarı tahliye edildi
Darbe girişimi 11 Ekim | Meclis’te kabul edildi: OHAL üç ay uzatıldı
Darbe girişimi 8-9 Ekim | 85 gündür aranan binbaşı yakalandı
Darbe girişimi 7 Ekim | Özhaseki: El konulan taşınmazların değeri 15 milyar lira civarı
Darbe girişimi 6 Ekim | Harran Üniversitesi eski rektörü havaalanında gözaltına alındı
Darbe girişimi 5 Ekim | 540 asker görevinden uzaklaştırıldı
Darbe girişimi 4 Ekim | Milli Savunma Üniversitesi rektörlüğüne tarihçi Erhan Afyoncu atandı
Darbe girişimi 3 Ekim | Kurtulmuş: Dört partinin katılımıyla KHK komisyonu kurulacak
Darbe girişimi 1-2 Ekim | Fethullah Gülen’in kardeşi İzmir’de yakalandı
Darbe girişimi 30 Eylül | Silivri, Metris ve Bakırköy cezaevlerinde 87 kişiye gözaltı kararı
Darbe girişimi 29 Eylül | Gaziantep Üniversitesi’nde 90 memur ve akademisyen gözaltına alındı
Darbe girişimi 28 Eylül | Bozdağ: Şu ana kadar 32 bin kişi tutuklandı
Darbe girişimi 27 Eylül | CHP, bir KHK’yı daha Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
Darbe girişimi 26 Eylül | ‘Bursa bölge sorumlusu’ olduğu öne sürülen kişi tutuklandı
Darbe girişimi 23-25 Eylül | Gülen’in altı akrabası ‘propaganda’dan gözaltında
Darbe girişimi 22 Eylül | Futbolda deplasman yasağı kaldırıldı
Darbe girişimi 21 Eylül | Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda görevli 17 er tahliye edildi
Darbe girişimi 20 Eylül | Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Eylül | 27 bin 715 öğretmen ihraç edildi, 9 bin 465’i açığa alındı
Darbe girişimi 10-18 Eylül | OHAL kararnamesiyle kapatılan 51 kurum yeniden açılacak
Darbe girişimi 9 Eylül | Ankara’da 32 teğmen yeni delillerin ardından tahliye edildi
Darbe girişimi 8 Eylül | MEB: Bölücü terör örgütü destekçisi 11 bin 285 öğretmen açığa alındı
Darbe girişimi 7 Eylül | Topbaş’ın damadı dahil 65 işadamına tutuklama talebi
Darbe girişimi 6 Eylül | Çilem Doğan’ın avukatı İsa Ayanoğlu tutuklandı
Darbe girişimi 5 Eylül | AKP’li eski vekil İdris Şahin serbest bırakıldı
Darbe girişimi 4 Eylül | Eski İstanbul emniyet müdürü Çapkın, Silivri Cezaevi’ne konuldu
Darbe girişimi 3 Eylül | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın tutuklandı
Darbe girişimi 2 Eylül | Bakan Bozdağ: 3 bin 838 mahkum ve tutuklu salıverildi
Darbe girişimi 1 Eylül | Yeni KHK’larla binlerce kamu çalışanı görevden çıkarıldı
Darbe girişimi 31 Ağustos | Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu gözaltına alındı
Darbe girişimi 30 Ağustos | Eski İstanbul emniyet müdürü Hüseyin Çapkın gözaltına alındı
Darbe girişimi 29 Ağustos | KPSS soruşturmasında 13 TRT çalışanı tutuklandı
Darbe girişimi 28 Ağustos | Yunanistan’a kaçan askerler üç ülkeye sığınma talebinde bulundu
Darbe girişimi 27 Ağustos | Üç eski büyükelçi tutuklandı
Darbe girişimi 26 Ağustos | Askeri hastaneler Sağlık Bakanlığı’na bağlandı
Darbe girişimi 25 Ağustos | AKP’li dört belediye başkanı partiden ihraç edildi
Darbe girişimi 24 Ağustos | Biden: Daha erken Türkiye’ye gelmediğime pişmanım
Darbe girişimi 23 Ağustos | YAŞ kararları onaylandı: 586 albay emekli edildi
Darbe girişimi 22 Ağustos | Tahliye olanların sayısı 22 bin 198’e ulaştı
Darbe girişimi 21 Ağustos | Balyoz davası savcısı, ‘terör örgütü üyeliği’nden tutuklandı
Darbe girişimi 20 Ağustos | Üç kaymakam ve bir vali yardımcısı gözaltına alındı
Darbe girişimi 19 Ağustos | Başbakanlık çalışanı 18 kişi gözaltına alındı
Darbe girişimi 18 Ağustos | Gözaltına alınan 43 TRT çalışanından 19’u tutuklandı
Darbe girişimi 17 Ağustos | Başbakan Yıldırım: 20 bin 355 kişi tutuklu, 40 bin 29 kişi gözaltına alındı
Darbe girişimi 16 Ağustos | Gülen için baronun atadığı avukat çekilme talebinde bulundu
Darbe girişimi 15 Ağustos | Bakanlar Kurulu’ndan iki yeni KHK çıktı
Darbe girişimi 14 Ağustos | Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’na Akar da katılacak
Darbe girişimi 13 Ağustos | Başbakan Yıldırım: 76 bin 597 memur açığa alındı
Darbe girişimi 12 Ağustos | 162 asker firarda, 3 bin 185 asker TSK’dan ihraç edildi
Darbe girişimi 11 Ağustos | 17 bin 740 tutuklu, 5 bin 685 kişi gözaltında
Darbe girişimi 10 Ağustos | HSYK, 648 hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı
Darbe girişimi 9 Ağustos 2016 | 15 Temmuz gecesi Ankara’da 146 yurttaş hayatını kaybetti
Darbe girişimi 8 Ağustos | Kurtulmuş: Kamu çalışanlarının izin yasağı kaldırıldı
Darbe girişimi 6 Ağustos | Yıldırım: Yenikapı’da slogana müsaade edilmeyecek
Darbe girişimi 5 Ağustos | Dokuzu general 288 asker firarda
Darbe girişimi 4 Ağustos | Erdoğan: Yakalananlar buzdağının görünen yüzü
Darbe girişimi 3 Ağustos | Tutuklu sayısı 13 bin 519’a yükseldi
Darbe girişimi 2 Ağustos| Başbakan Yıldırım: Yeni bir KHK yayınlanacak
Darbe girişimi 1 Ağustos| Savunma Bakanı Işık: Dokuzu general 311 asker firari
Darbe girişimi 31 Temmuz I Marmaris’te aranan 11 asker daha yakalandı
Darbe girişimi 30 Temmuz | Şahin Alpay ve Ali Bulaç dahil Zaman gazetesinin altı eski yazarı tutuklandı
Darbe girişimi 29 Temmuz | Nazlı Ilıcak dahil 17 gazeteci tutuklandı
Darbe girişimi 28 Temmuz | YAŞ kararları açıklandı: Komuta kademesinde değişiklik yok
Darbe girişimi 27 Temmuz | 149 general ve amiral ihraç edildi, 18 televizyon ve 45 gazete kapatıldı
Darbe girişimi 26 Temmuz | Bülent Mumay’la birlikte gözaltındaki gazeteci sayısı 16’ya yükseldi
Darbe girişimi 25 Temmuz | Yıldırım: Yeni anayasa konusunda liderlerle görüş birliğine vardık
Darbe girişimi 24 Temmuz | Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ilk kez ‘Ak Saray’a gidiyor; Demirtaş’a davet yok
Darbe girişimi 23 Temmuz | 123 general ve amiral tutuklu
Darbe girişimi 22 Temmuz | Erdoğan: İkinci bir emre kadar meydanları bırakmayın
Darbe girişimi 21 Temmuz | Erdoğan bir kez daha: İstihbarat zaafı açık
Darbe girişimi 20 Temmuz | Kritik MGK’dan üç ay OHAL çıktı
Darbe girişimi 15-19 Temmuz | Gözaltındaki asker sayısı 6 bin 746, 1258’i tutuklu