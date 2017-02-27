Darbe girişimi I Bir haftada ‘FETÖ’den 855 gözaltı, 48 tutuklama

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sisteminde MHP ve Kürt seçmenlerin oyunun belirleyici olacağı konuşulurken, yapılan bir araştırmayla çatışma bölgelerinde yaklaşık 400 bin seçmenin yaşadıkları yerden göç ettiği tespit edildi.