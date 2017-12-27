Darbe girişimi | Başsavcı: Yaklaşık bin tutuklunun tahliyesini isteyeceğiz

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

13.10 Ankara başsavcılığı, ’11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında ‘ByLock’ yüklendiğini’ saptadı.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle dendi: “Bağlantı tespitleri teknik yönlendirmeye dayandığı belirlenen 11.480 GSM numarası ile ilgili tespitler İl Cumhuriyet Başsavcılıkları’na ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları’na iletilmiş, soruşturma sonucunda ulaşılan bulgular ve düzenlenen raporlar gereğinin takdiri için ilgili mercilerle paylaşılmıştır. Bu gelişmeler ışığında, Bylock sunucularına bilgi ve iradeleri dışında yönlendirildiği tespit edilen GSM numarası kullanıcılarının hukuki durumlarının soruşturma dosyalarında yer alan diğer delillere göre soruşturma makamlarınca değerlendirilmesi gerekir.”

AA’ya konuşan Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, “ByLock bizim için en büyük delillerden biri. Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz” dedi.

Kocaman şöyle devam etti: “Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurt dışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı’nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık.”

11.3o KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi’nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 172 kişiden 54’ü gözaltına alındı.

172 kişi hakkındaki gözaltı kararının nedeni ‘ByLock’ kullanıcısı olduklarının tespit edilmesi.