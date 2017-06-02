Darbe girişimi | Basketbolcu Enes Kanter’in babası gözaltına alındı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

19.20 NBA’da oynayan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Tekirdağ’daki soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kanter’in işlemlerin ardından Tekirdağ’a gönderileceği öğrenildi.

12.20 Tekirdağ’da bulunan Namık Kemal Üniversitesi’ne düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda aralarında rektör yardımcılarının ve profesörlerin de bulunduğu 41 şüpheliden 13’ü gözaltına alındı.

1 Haziran

19.04 AA’nın haberine göre, ‘Tahşiyecilere kumpas’ iddiasıyla 33 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanıklardan eski emniyet müdürü ve senarist Bayram Özbek’in ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verildi.

11:45 İstanbul başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’ye yönelik açılan dava sayısı 650’ye yükseldi. Ayrıca üç soruşturma iddianame aşamasına geldi; 10’dan fazla soruşturma da sürüyor.

11.28 Ankara Büyükşehir Belediyesi ile kentin ilçe belediyelerine yönelik ‘ByLock’ soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan dördü daha tutuklandı, 18’i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, gözaltına alınanlardan 10’u tutuklanmıştı.

10.49 Muğla merkezli beş kentteki ‘ByLock’ operasyonunda sekiz kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında, KHK’yla kapatılan Cihan Haber Ajansı’nın Muğla il temsilcisi K.A. da bulunuyor.