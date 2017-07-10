Darbe girişimi | Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 43 gözaltı kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

11.35 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din işleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, ‘FETÖ’ iddiasıyla Diyarbakır’da gözaltına alındı.

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11.20 Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 43 kişi hakkında ‘FETÖ’den gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı çıkarılan kişilerden altısının hala görevde, 37’sinin de daha önce açığa alınanlardan olduğu belirtildi. Kararın gerkeçesi ise, kişilerin ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları iddiası.