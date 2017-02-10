Darbe girişimi | Baklavacı Mustafa ve Serdar Seyitoğlu’na müebbet ve 15 yıl hapis talebi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

11.54 İstanbul’da ‘FETÖ’ operasyonunda gözaltına alınan kuvvet komutanlıklarından dokuz kişi tutuklandı, iki kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

‘FETÖ üyeliği’ iddiasıyla rütbeli asker, askeri öğrenci ve askeri birliklerde görev yapan memurlara yönelik 18 Ocak’taki operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Altısı sahil güvenlik, üçü hava, ikisi de kara kuvvetleri Komutanlığı personeli olmak üzere 11 kişi geçen salı günü adliyeye sevk edilmişti. Bu kişilerin adliyedeki işlemlerinin dün bittiği öğrenildi.

11.48 İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu işadamları Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu hakkında ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ten ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan yedi buçuk yıldan 15’e yıla kadar hapis cezası istendi.

AA’nın haberine göre 28 Ekim 2016’da tutuklanan Serdar Seyitoğlu için savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüphelinin ‘himmet’ adıyla işadamlarından para toplayıp ‘FETÖ’ye aktardığı belirtilmişti.

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in de paranın büyük miktarlara ulaşması nedeniyle şüpheliye plaket, takke, seccade ve tespih gönderdiği ifade edilmişti.

10.29 Kayseri’deki soruşturma kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğretim görevlisi 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. ‘ByLock’ kullandıkları belirtilen şüphelilerin 14’ü gözaltına alındı, üçü aranıyor.

10.03 Nevşehir’deki soruşturmada öğretmen S.G. ve astsubay S.V., ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklandı.

09.47 Sakarya’da dört şüpheli, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.