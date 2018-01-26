Darbe girişimi | Eski AYM başkanı Haşim Kılıç’ın oğluna yakalama kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
16.45 AA’nın haberine göre Ankara’da yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, eski Anayasa Mahkemesi başkanı Haşim Kılıç’ın oğlu Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı verildi.
Haberde, hakkında yakalama kararı verilen Kılıç’ın ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu ve yurt dışına gittiğinin belirlendiği kaydedildi.
11.20 Ankara başsavcılığı, KHK’yla kapatılan cemaat bağlantılı okullarda görev yapan 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara dahil 11 kentteki operasyonlarda gözaltılar var.
25 Ocak
15.51 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerler arasında bulunan firari yüzbaşı Burkay Karatepe’nin kaçmasına yardım etmekle suçlanan akrabası Mehmet Fil’e üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi.
15.47 Ankara’da kullanmadıkları halde IP’lerinin ‘Mor Beyin’ yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen 300 kişi tahliye edildi.
09.35 Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında, başkent dahil 22 kentte 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.