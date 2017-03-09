Darbe girişimi | ASELSAN’da operasyon: 84 kişi hakkında gözaltı kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

10.01 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ASELSAN’da görev yapan 84 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Dört ilde 86 farklı adreste eş zamanlı aramalar yapılıyor.

8 Mart

16:30 Ankara başsavcılığı, ‘FETÖ’nün darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle 156’sı Kara Harp Okulu öğrencisi, sekizi rütbeli 164 kişi hakkında dava açtı.

13.40 Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne düzenlenen operasyonda aralarında profesörlerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bazılarının kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildiği belirtildi.

10.48 Darbe girişimine ilişkin hazırlanan ana iddianame Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 221 ismin yer aldığı iddianamede 38 isim için 2 bin 988 kez müebbet hapis talep ediliyor.

10.28 İstanbul başsavcılığının yürüttüğü iki soruşturma kapsamında asker ve askerden sorumlu sivil yapılanmadan olduğu belirtilen 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 40 kişi gözaltına alındı.

Polisin 32 kentte eş zamanlı yaptığı operasyonu devam ediyor.