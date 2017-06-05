Darbe girişimi | Arınç’ın damadı ‘FETÖ’den tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17.00 Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, ‘FETÖ’ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’e konuşan Arınç, “Bir süreç var. İnşallah en kısa sürede bir haber alacağız. Damadımıza her bakımdan güveniyoruz. Kesinlikle bir ilişkisi olmadığına inanıyoruz. Kendisini sevinçle bekliyoruz” dedi.

Tutuklama talebiyle Sorgu Hakimliği’ne sevk edilen Yeter, tutuklandı.

11.50 Ankara başsavcılığı, iki ayrı ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca Ankara merkezli 20 ayrı ilde yapılan operasyonda 16 subay, 19 astsubay olmak üzere toplam 35 muvazzaf jandarma personelinin gözaltına alındığını açıkladı.