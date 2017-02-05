Darbe girişimi | Aranan akademisyen ailesiyle Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
13.25 ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce meslekten ihraç edilen İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Erol Önen, eşi ve iki çocuğuyla Yunanistan’a kaçmak isterken Edirne’nin Meriç ilçesinde yakalandı.
Darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen Önen’in üzerinden Erol Özyurt, eşi Tuğba Önen’in üzerinden ise Meral Özyurt adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.