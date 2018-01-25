Darbe girişimi | Ankara’da 300 kişiye ‘Mor Beyin’ tahliyesi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
15.51 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerler arasında bulunan firari yüzbaşı Burkay Karatepe’nin kaçmasına yardım etmekle suçlanan akrabası Mehmet Fil’e üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi.
15.47 Ankara’da kullanmadıkları halde IP’lerinin ‘Mor Beyin’ yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen 300 kişi tahliye edildi.
09.35 Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında, başkent dahil 22 kentte 129 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.