Darbe girişimi ana iddianamesi hazır: 38 kişiye 2 bin 988 kez müebbet talebi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çatı iddianamede 38 isim için 2 bin 988 kez müebbet hapis talep edildi.

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in bir numaralı, eski orgeneral Akın Öztürk’ün iki numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede 221 isim bulunuyor.

2 bin 581 sayfalık iddianamede 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına bildiri yayınlayan Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu belirtilen 38 kişi hakkında ‘anayasayı ihlal,’ ‘cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs,’ ‘silahlı örgütü yönetme’ suçlarının yanısıra ‘250 kişiyi şehit etme,’ ‘2735 kişiyi öldürmeye teşebbüs,’ ve ‘üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama’ suçlarından 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası talep edildi.

‘Darbe girişimi Aralık 2015’te planlandı’

İddianamede 15 Temmuz gecesi darbe girişimi talimatının saat 20.30’da verildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise iddianamede ‘mağdur’ sıfatıyla yer alıyor.

Darbe girişiminin Aralık 2015’te planlandığı belirtildi.

İddianame mahkemeye gönderildi.