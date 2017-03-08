Darbe girişimi | Ana iddianame kabul edildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

10.48 Darbe girişimine ilişkin hazırlanan ana iddianame Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 221 ismin yer aldığı iddianamede 38 isim için 2 bin 988 kez müebbet hapis talep ediliyor.

10.28 İstanbul başsavcılığının yürüttüğü iki soruşturma kapsamında asker ve askerden sorumlu sivil yapılanmadan olduğu belirtilen 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 40 kişi gözaltına alındı.

Polisin 32 kentte eş zamanlı yaptığı operasyonu devam ediyor.