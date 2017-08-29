Darbe girişimi | AKP’li belediye başkanının damadı tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17.09 AKP’li Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in damadı Emre Kurt, ‘FETÖ üyeliği’nden tutuklandı.

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28 Ağustos

20.10 ‘FETÖ’den tutuklu eski emniyet müdürü Anadolu Atayün’ün Yunanistan sınırında botta gözaltına alınan eşi B. Atayün tutuklandı. Atayün’ün telefonunda şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlanıyor.

16.48 Şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanmakla suçlanan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.

27 Ağustos

19.12 Ankara merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alınan eski MİT mensubu Enver Altaylı tutuklandı.

Altaylı’nın, 1980’li yılların başındaki ‘FETÖ’ yapılanmasıyla ilgili sorgulandığı öğrenildi.

26 Ağustos

20.33 ‘FETÖ’den tutuklu eski emniyet müdürü Anadolu Atayün’ün eşi B. Atayün ile oğlu B.S. Atayün’ün de aralarında olduğu dört kişi, Fethiye’den Yunanistan’a gitmeye hazırlanan bot durdurularak gözaltına alındı.

24 Ağustos

16.37 Bilecik’in Söğüt ilçe kaymakamı Berkan Sönmezay gözaltına alındı.

Kaymakamın ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı kabul edilen ‘ByLock’ kullandığı iddia edildi.

12.30 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) yürütülen ‘FETÖ/PDY’ soruşturması kapsamında aralarında eski Terörle Mücadele Daire başkan yardımcısı Hilmi Altunışık’ın da bulunduğu beş kişi tutuklandı.

AA’nın haberine göre, Ankara başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan Altunışık, eski komiser yardımcıları Murat Serdar ve İsmail Kırmızıtaş, eski polis memuru Veli Ergin ve emekli Süleyman Erkekol, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.