Darbe girişimi | Açıktaki ve görevdeki askerlere operasyon: 49 gözaltı kararı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

09.01 Dört ilde İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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08.38 Adana merkezli ‘FETÖ’ soruşturmasında 13 kentte 30 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Askerlerin arasında daha önce ihraç edilen ve görevde olanlar da bulunuyor. Polis, sabahın erken saatlerinde şüphelilerin evlerine operasyon yaptı. Çok sayıda gözaltı var.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 23 Kasım 2017’de, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki darbecilerin tamamının tasfiye edildiğini söylemişti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise 18 Nisan 2018’de “TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettik” demişti.