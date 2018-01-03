Darbe girişimi | Açığa alınan ve ihraç edilen 10 hakim ve savcı mesleğe kabul edildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

21.30 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) sekizi açığa alınan, ikisi meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcıyı mesleğe geri kabul etti. HSK 2. Dairesi açığa alınan sekiz hakim savcının göreve dönmesine karar verirken HSK Genel Kurulu ihraç edilen hakimin itirazını kabul etti.

Reklam

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine göre, açığa alınan veya meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar, “Mor beyin yazılımıyla telefonlarının ByLock’a yönlendirilerek mağdur edildikleri” gerekçesiyle, mesleğe dönmek için HSK’ya başvuruda bulundu. HSK Genel Kurulu Hakimler Nilsu Deniz ve Lale Yıldız’ın kesinleşmeyen ihraç kararlarına itirazlarını inceledi. Kurul, haklarındaki delilleri değerlendirerek, iki hakimin ihraçlarını kaldırdı ve mesleğe iadesine karar verildi.

HSK’nın açığa alma kararlarını kaldırdığı bu sekiz hakim savcı ise şöyle: “Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu, Adalet Müfettişi Gülbey Aslan”

10.45 17-25 Aralık operasyonlarından sonra para yatırılması ‘FETÖ’ davalarında önemli delil teşkil eden Bank Asya’nın 68 hissedarına yakalama kararı çıkarıldı.

Anadolu başsavcılığının talimatının, bankada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarına yönelik olduğu bildirildi.

İstanbul merkezli dokuz ilde şüphelileri yakalamaya yönelik operasyon başlatıldı. Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.