Darbe girişimi | AA’nın cumhurbaşkanlığı muhabiri gözaltına alındı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

07.49 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Şubat-1 Mart tarihlerindeki Pakistan gezisini de izleyen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri İlhan Toprak gözaltına alındı. Toprak’ın Pakistan dönüşü, cumartesi gecesi gözaltına alındığı bildirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre ‘FETÖ’nün haberleşme programı ‘ByLock’u kullandığı iddia edilen Toprak’ın sorgusunun sürdüğü belirtildi.

6 Mart

12:59 Yazgat’ta iki vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle dendi: “Olağanüstü Hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olabileceği değerlendirilen Yozgat Valiliğinde görevli Vali Yardımcıları E.E. ve D.E., haklarında yürütülen soruşturmaların selameti açısından İçişleri Bakanlığı’nca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve devamı maddeleri uyarınca görevden uzaklaştırılmışlardır.”