Darbe girişimi | 86 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

13:00 MİT ve Genelkurmay binalarını vuran helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında 86 sanık için birer kez, 36 sanık için dört ila 29’ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası, altı sanığın da 22.5 yıla kadar cezalandırılması istendi.

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Savcı 21 sanığın beraatını, firari iki sanığın dosyasının ise ayrılmasını talep etti.

09:00 Konya’da yürütülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 43’ü muvazzaf, 70 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Karar çerçevesinde 70 şüphelinin yakalanması için 23 ilde operasyon başlatıldı.

08:30 Ankara başsavcılığınca, ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme ağı olduğu belirtilen ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları ileri sürülen Aile ve Sosyal Politikalar ve Ekonomi bakanlıklarının 11 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı alındı.

21 Mayıs

20:00 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işgal girişimi ve Esenler Birlik Köprüsü’nde beş kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı’nın da bulunduğu 18’i tutuklu 66 sanıklı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, Aynacı ve dokuz sanığı ‘Anayasa’yı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, bir sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. Davada 54 sanık beraat ederken, bir sanığın dosyası ayrıldı. Karar oybirliğiyle alındı.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı’nın içindeki konferans salonunda görülen karar duruşmasında 18 tutuklu sanık hazır bulundu. Çok sayıda müşteki de duruşmaya katıldı. Sanıkların mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından son sözleri alındı. Duruşmaya verilen üç saatlik aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Bir dosya ayrıldı

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski emniyet müdürü İsmail Uğuz hakkında tüm delillerin toplanamamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasına karar verdi.

54 sanığa beraat

54 sanığın ayrı ayrı tüm suçlardan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Ferdi Ayan, İhsan Özyurt, İsmail Sezer, Mücahit Bozkurt, Ömer Akyel ve Yasin Yılmaz’ın da tahliyesine hükmetti.

11 sanığa ceza

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, eski yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez, eski yüzbaşı Serdar Değirmendere, eski üsteğmen Bora Serhat Seçkin, eski üsteğmen Burak Uluçınar, eski astsubay Maksut Keleşoğlu, eski uzman çavuş İdris Yeter, uzman çavuşlar Özgür Akkayya ve Ömer Kalın’ı ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan uzman çavuş Mehmet Umur’u da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Umur’a ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı müebbete çevirdi.

Sanıklar Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Maksut Keleşoğlu, Ömer Kalın ve İdris Yeter ise Hüseyin Kısa, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Muhammet Aksu, Türkmen Tekin’i öldürdükleri gerekçesiyle dörder kez ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Fatih Sönmez, Ahmet Kocabay’ı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, bazı sanıklar ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘kasten yaralama’, ‘silahla tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ ve ‘hakaret’ suçlarından da farklı oranlarda hapis cezalarına çaptırıldı.

12 sanığın tutukluluk haline devam

Mahkeme heyeti, sanıklar Mithat Aynacı, Osman Akkaya, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Bora Serhat Seçkin, Burak Uluçınar, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya, Ömer Kalın ve İsmail Uğuz’un tutukluluk halinin devamına hükmetti.