Darbe girişimi | 34 eski TRT çalışanına ‘ByLock’tan gözaltı kararı

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

10.31 Ankara başsavcılığının ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandıkları belirtilen 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Reklam

AA, gözaltı işlemlerine başlandığını bildirdi.

10.23 Konya merkezli altı kentte yapılan ‘FETÖ’ operasyonunda 14 astsubay gözaltına alındı.

Konya başsavcılığının soruşturması kapsamında jandarma ekipleri Konya, Ankara, Manisa, Elazığ, Yalova ve Erzurum’da bazı askerlere operasyon düzenledi.

Askerlerin muhabere, istihbarat, harekat, hava istihbarat ve maliye birimlerinde görevli olduğu öğrenildi. Altı asker de 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görevli.

09.00 Niğde merkezli 11 kentte yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden altısı tutuklandı. Şüphelilerin şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandıkları belirtildi.