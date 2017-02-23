Darbe girişimi 22-23 Şubat | TÜBİTAK çalışanı dokuz mühendis tutuklandı

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
22.25 Kocaeli’de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) çalışanı 13 mühendisten dokuzu tutuklandı. Mühendislerin ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu belirtildi.
10.15 Konya merkezli 31 ilde aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 100 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
22 Şubat
17.48 Sakarya’da aralarında Karasu Müftüsü Mustafa Aydın ve Serdivan Müftüsü Ömer Yay’ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Aydın, Afyon’da katıldığı ilçe müftüleri toplantısında gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında ‘ByLock’ kullandıkları gerekçesiyle memuriyetten ihraç edilenlerin de bulunduğu öğrenildi.
13.00 Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in uzun yıllardır avukatlığını yapan Orhan Erdemli, İstanbul’da gözatına alındı.
12:20 Bursa merkezli operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 72 eski emniyet personeli gözaltına alındı.
Operasyon Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Kayseri, Tokat ve Manisa’yı kapsıyor.