Darbe girişimi | 20 eski TSK personeli ‘Bylock’tan gözaltında

İslam karşıtlığı ve Türkiye’nin AB üyeliğine muhalefetiyle de bilinen Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, seçim kampanyasında bir kez daha Faslıları hedef aldı: “Hepsi değil belki ama Hollanda’da sokaklarımızı güvensiz hale getiren çok sayıda Faslı pislik var.”