Darbe girişimi | 15 Temmuz’dan bu yana TSK’dan 6 bin 511 kişi ihraç edildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

17.25 Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta darbe girişiminin ardından TSK’dan 6 bin 511 kişinin ihraç edildiğini söyledi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Ayrıca 4 bin 90 Askeri Lise Öğrencisi, 6 bin 140 Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi ile 6 bin 179 lisans düzeyinde (Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Gülhane Askerî Tıp Akademisi, Hemşirelik Yüksekokulu, Fakülte Yüksekokulu) olmak üzere toplam 16 bin 409 kişi askeri öğrencilik statüsünü kaybetmiştir.”

13.00 Hatay merkezli 11 ilde yürütülen ‘FETÖ/PDY’ operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Gülen Cemaati’nin ‘hava kuvvetleri imamı’ olduğu öne sürülen firari Adil Öksüz’ün yeğeni Hüseyin Öksüz’ün de yer aldığı 104 şüpheliden 10’u tutuklandı.