Darbe girişimi | 15 Temmuz’dan beri yaklaşık 100 bin kişi açığa alındı veya ihraç edildi

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…

16.50 Çalışma Bakanlığı, 15 Temmuz’dan bu yana kamudan 94 bin 867 kişinin ihraç edildiğini, 30 bin 618 kişinin de açığa alındığını duyurdu. 18 bin 331 kişi de kamudaki görevine geri döndü.

12.30 ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen sekiz hakim ve savcı ‘silahlı terör örgütü üyeliği‘ suçundan tutuklandı.

Tutuklanan hakimler arasında, Maslak’ta belediye otobüsünde Ayşegül Terzi adlı bir kadına şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu’nun tahliyesine karar veren hakim İbrahim Uyanık da var.

Çakıroğlu, 26 Ekim 2016’daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Gözaltına alınan 54 hakim ve savcıdan sekizi, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan tutuklanırken, 46 şüpheli ise yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.