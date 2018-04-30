Darbe girişimi | 15 Temmuz gecesi Moda Deniz Kulübü’nden yeni görüntüler

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
11.15 Darbe girişimi sırasında Konya’daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul’daki Moda Deniz Kulübü’nde korgeneral Mehmet Şanver’in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri komutanı emekli orgeneral Abidin Ünal’ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbeci askerlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
10.45 ‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması’ soruşturmasında, aralarında eski albayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.