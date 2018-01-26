Darbe girişimi | 11 kentte 70 öğretmene gözaltı kararı

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Erdoğan-Trump görüşmesinin içeriğine ilişkin Beyaz Saray’ın Ankara ile çelişen açıklamasının arkasında olduklarını belirtirken “Başkan açık ve sert oldu” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump önceki gün telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray’ın görüşmenin içeriğine ilişkin yaptıkları basın açıklamaları arasındaki üç temel çelişki dikkat çekmişti. 1 – Beyaz Saray’dan […]