Darbe gecesi attığı tweetler nedeniyle gözaltına alınan avukat Deveci tutuklandı

Darbe girişimi sırasında Twitter’dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Sibel Sevinç Deveci, ‘FETÖ propagandası yapmak’ iddiasıyla tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Twitter’dan yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan avukat Deveci, ‘FETÖ propagandası yaptığı’ iddiasıyla 7 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı.

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Deveci’nin yaptığı paylaşımlarda ”Sokakta işimiz yok. Mehmetçik bizimdir”, ”Mehmetçik naparsa güzel yapar”, ”Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar”, ”Cumhurbaşkanından, İçişleri Bakanına AKP il başkanına kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın” şeklinde ifadeler kullandığı belirtilmişti.

Deveci’nin gözaltına alınmasının ardından, daha önce Fethullah Gülen için ‘Fetoş’ diye hitap ederek paylaşım yaptığı anlaşılmıştı.

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AA’nın haberine göre iki haftadır gözaltında tutulan Sevinç’in emniyetteki işlemleri sona erdi. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülen avukat, soruşturmayı yürüten savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık Deveci’nin, darbe girişimi devam ettiği sırada yaptığı paylaşımlarla ‘terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü’nü iddia etti.

Sacvılığın mahkemeye sevk yazısında avukat Deveci için şöyle dendi: “Şüpheli, darbe girişimini gerçekleştiren unsurları ‘Mehmetçik’ olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalışmıştır. Darbeyi övücü ve meşru gösteren paylaşımlarıyla ‘terör örgütü propagandası’ yapmıştır. Şüphelinin yine aynı gece Twitter hesabından yaptığı ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar’, ‘…Herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın!!!’ şeklindeki paylaşımlarla sivil vatandaşların yoksunluklar içerisinde ülkesine ve devletine sahip çıkmak adına canlarını ortaya koyduğu kanlı darbe girişimi sırasında, devletin resmi makam ve kurumlarının darbe girişimine karşı durma çağrılarına uymamaya tahrik etmiştir.”

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı avukat Deveci’nin, ‘FETÖ terör örgütünün propagandası yapmak’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.