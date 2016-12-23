‘Darbe’ etkisi: Türkiye’den İsveç’e iltica başvuruları üç kat arttı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den İsveç’e göç etmek isteyenler üç kat arttı. İsveç Göçmen Dairesi’nin verilerine göre iltica başvurusu yapan Türkiye vatandaşlarının sayısı 650’ye ulaştı.

Başvuru yapanların çoğunluğunun akademisyenlerden oluşması, ‘beyin göçü’nün giderek arttığına ilişkin ‘endişeleri’ doğrular nitelikte.

Türkiye’deki araştırmacılara ve yüksekokul öğrencilerine burs programları düzenleyen İsveç Enstitüsü yetkilileri, burs başvurularının son yıllarda arttığını, bursiyerlerin de burslarını uzatmak istediğini belirtti.

Stockholm Üniversitesi’nden bir yetkili de her hafta Türkiye’den İsveç’e gelmek isteyen birçok biliminsanıyla görüştüklerini belirterek, İsveç’in ‘bu olguyu değerlendirmesi gerektiğini’ söyledi. Bütçelerinin ‘sınırlı’ olduğunu da dile getiren yetkili, bu öğrencileri üniversite bünyesine katmak için ‘ortak siyasi bir irade oluşturulması gerektiğine’ inandığını söyledi.