Dansçı Tanbay’dan Nevşin Mengü’ye yanıt: Kuyruklu yalan

Dansçı Zeynep Tanbay, “Tanbay suratıma ‘Şerefsiz medya’ dedi” diyen BirGün yazarı Nevşin Mengü’yü yalanladı.

Mengü, dün yayınlanan yazısında, savcılık mütalaasında ‘örgütün varlığı kanıtlanamadığı’ belirtilen Ergenekon davasını destekleyenlerin de olduğunu ifade etmişti.

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Yazar şunları kaydetmişti: “Bu davaya destek eylemleri de oluyordu başlarda. Televizyon muhabiri olarak onları da takip ettim. Bir tanesinde Zeynep Tanbay, suratıma ‘Şerefsiz medya şerefsiz medya’ diye haykırmıştı mesela. Beni, bizi darbeci diye yaftalıyorlardı, kendileri özgürlük, demokrasi sevdalısı.”

Tanbay, Mengü’nün sözlerine eski milletvekili Ufuk Uras aracılığıyla yanıt vererek BirGün yazarını yalancılıkla suçladı.

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