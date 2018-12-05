Dansçı Tanbay’dan Nevşin Mengü’ye yanıt: Kuyruklu yalan

Dansçı Zeynep Tanbay, “Tanbay suratıma ‘Şerefsiz medya’ dedi” diyen BirGün yazarı Nevşin Mengü’yü yalanladı.
Mengü, dün yayınlanan yazısında, savcılık mütalaasında ‘örgütün varlığı kanıtlanamadığı’ belirtilen Ergenekon davasını destekleyenlerin de olduğunu ifade etmişti.
Yazar şunları kaydetmişti: “Bu davaya destek eylemleri de oluyordu başlarda. Televizyon muhabiri olarak onları da takip ettim. Bir tanesinde Zeynep Tanbay, suratıma ‘Şerefsiz medya şerefsiz medya’ diye haykırmıştı mesela. Beni, bizi darbeci diye yaftalıyorlardı, kendileri özgürlük, demokrasi sevdalısı.”
Tanbay, Mengü’nün sözlerine eski milletvekili Ufuk Uras aracılığıyla yanıt vererek BirGün yazarını yalancılıkla suçladı.
Nevşin Mengü'nün "Zeynep Tanbay bana 'şerefsiz medya' diye bağırdı" iddiasına ZT'nin yanıtı: "Kuyruklu yalan. 1. Lugatımda şerefsiz sözcüğü yoktur. Asla kullanmam. 2. Hiç bir eylemimizde kimseye kişisel çıkışımız olmaz, hele ki oraya muhabir olarak gelen bir gazeteciye."
— Ufuk Uras (@UfukUras) December 5, 2018