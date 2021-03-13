Danıştay’ın son kararı: ‘Andımız’ okutulmayacak

“23’üncü kere ekonomik paket açıkladılar” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayan saraylarda oturuyorlar, 10’a yakın sarayda oturuyorlar, bu saraylarla ilgili tek cümlelik tasarruf var mı? Yok” ifadelerini kullandı.