Danıştay’ın son kararı: ‘Andımız’ okutulmayacak

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ‘Andımız’ın okunmasını yasaklayan yönetmeliği iptal eden mahkeme kararını kaldırdı.
Türk Eğitim-Sen, 8 Ekim 2013’te okullardaki bayrak törenlerinde okutulmasına son verilen öğrenci andının yeniden okutulması için aynı gün dava açmıştı.
Danıştay 8’inci dairesi, 19 Ekim 2018’deki kararıyla değişikliği iptal etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kararı temyiz ederken, andın yeniden okutulmayacağı açıklanmıştı.
Sözcü’nün haberine göre temyiz üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşüldü.
Kurul, bakanlığın itirazını oyçokluğuyla kabul ederek Danıştay 8’inci Dairesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı.
Karar sonrası, öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasının önü de kapanmış oldu.