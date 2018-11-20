Danıştay’ın kesin kararı: ‘Ölümsüz önder’ Atatürk devlet nişanlarına dönsün

Danıştay Dava Daireler Kurulu, devlet nişan ve madalyalarına Atatürk resminin yeniden konulmasına hükmetti. Bu kararın temyizi yok.

Resmi Gazete’de 6 Kasım 2013’te yayınlanan kararla Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nde bir değişiklik yapılmış ve yeni metinde yer alan grafiklerde Atatürk resmine yer verilmemişti. Dönemin Türk Kamu Sen genel başkanı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk bu karara itiraz etmişti. Dava 27 Nisan 2016 tarihinde Koncuk’un lehine sonuçlanmıştı.

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Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre başbakanlığın temyize götürdüğü kararı 10 Ekim 2018’de Danıştay Dava Daireler Kurulu onadı. Böylece karar kesinleşti.

10. Daire kararında, Atatürk’ün ‘ölümsüz önder’ olduğu vurgulanıyor ve şöyle deniyor: “Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nin 6. maddesinde yer alan devlet nişanına ilişkin kısmında Atatürk kabartmasına yer verilmeksizin eksik düzenleme yapan kısmının iptaline oy çokluğuyla karar verildi.”

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Danıştay 8. Dairesi, geçen ay aldığı kararda da 2013’te kaldırılan ‘Öğrenci Andı’nın tekrar okullarda okutulmasını istemişti.