Danıştay’dan madencilere: ÇED’den kaçış yok

Danıştay, maden firmalarının 25 hektardan büyük alanlar için birden fazla küçük alan üzerinden başvuru yaparak ‘Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı almasının önünü kesti.

Fotoğraf: Reuters

ÇED Yönetmeliği’ne göre maden firmaları 25 hektardan küçük alanlar için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alabiliyor ve böylece faaliyetlerine çevreye etkisi değerlendirilmeden başlayabiliyor.

Reklam

Danıştay’ın Ekoloji Kolektifi’nin açtığı dava sonucunda dün aldığı karar, maden şirketlerinin 25 hektardan büyük alanlarını parça parça başvurular yapıp bağımsız alanlarmış gibi göstererek ÇED denetiminden kaçmasını önleyici nitelikte.

Karar, ÇED Yönetmeliği’ndeki söz konusu maddedin yürütülmesinin durdurulmasını öngörüyor.

Karar metninde şu ifadeler yer verildi: “…Dairemizce, ÇED süreçleri ve verilen ÇED kararlarına ilişkin açılan davalarda yapılan yargılamalar aşamasında görülmüştür ki maden ocağı işletmesi kurmak isteyen girişimcilerce, yönetmelikte belirlenen 25 hektar sınırı aşılmadan hazırlanan proje tanıtım dosyaları ve ‘ÇED gerekli değildir’ kararları valiliklerden alınarak faaliyete başlanmaktadır. Ancak süreç içerisinde bazen denetimlerdeki eksiklik ya da yetersizlik nedeniyle çalışma sahası 25 hektarın çok üzerine çıkmakta, bazen de ilave maden ocağı çalışma sahası için yapılan başvurulara da ‘ÇED gerekli değildir’ kararları verilerek toplamda 25 hektarın üzerindeki çalışma sahalarına kısım kısım verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararlarıyla ocak sahaları genişletilmektedir. Davalı idaresinin savunmasına bu yönüyle itibar edilmemiş, nesnel ve teknik bir gerekçeye, herhangi bir rapor, uzman görüşü ya da somut bilgi veya belgeye dayanmayan dava konusu olan yönetmelik kurallarında hukuka uyarlık görülmemiştir.”