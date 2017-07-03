Danıştay’dan emsal niteliğinde karar: Tapu tahsis belgesi olan da dava açabilir

RIFAT DOĞAN

[email protected]

Danıştay 6. Dairesi, İstanbul Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanan imar planlarına karşı açılan davayı yurttaşların tapu tahsis belgesi sahibi olduğu gerekçesiyle reddeden İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını bozdu.

Gaziosmanpaşa Mahallesi’nin büyük bir bölümü, 2012 yılında ilan edilen afet riskli alan kararı gereğince kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, 2015 yılında ise bu proje için bakanlık tarafından imar planları hazırlanmıştı.

Sosyal Haklar Derneği ve Gaziosmanpaşa Barınma Meclisi, söz konusu imar planlarının iptali istemiyle dava açmıştı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi ise açılan davayı reddederek kararında yurttaşların tapu tahsis belgesi sahibi olmasını gerekçe göstermişti. Mahkeme kararında “Davacılar tarafından tapu tahsis belgesine ya da fiili kullanıma dayanarak dava konusu imar planı değişikliğinin iptali istenildiği anlaşıldığından dava konusu işlemin davacıların kişisel, meşru ve güncel bir menfaatini ihlal ettiğinden söz edilemeyeceği” ifadelerine yer vermişti.

Kararı temyiz eden SHD ve GOP Barınma Meclisi, konuyu Danıştay’a taşıdı. Danıştay 6. Dairesi, temyiz istemini haklı bularak emsal niteliğinde bir karar verdi ve tapu tahsis belgesi bulunan yurttaşların dava açamayacağı yönündeki yerel mahkeme kararını bozdu.

‘Tapu tahsisli yurttaşın kişisel, meşru ve güncel menfaati bulunuyor’

“Tapu tahsis belgesi, Medeni Kanunda tanımlanan tasarruf belgelerinden farklı olup mülkiyeti değil, hak sahipliğini belirlemektedir. Anılan belgenin tapuya dönüşünceye kadar işlevi ise içinde oturan dar gelirli ailenin barınma ihtiyacını karşılamaktadır” diyen Danıştay 25 Ocak tarihli kararında şu ifadelere yer verdi:

“Bu durumda, tapu tahsis belgesinin tapuya esas alınarak hak sahipliği belirlediği gözetildiğinde, 2981 sayılı kanun uyarınca bu belgeye sahip olan davacıların kişisel menfaatinin etkilendiği açık olduğundan dava açmakta kişisel, meşru ve güncel bir menfaatin bulunduğu, tapu tahsis belgesi olmaksızın, fiili kullanıma dayalı olarak dava konusu işlemin iptalini isteyen davacılar açısından ise hak sahipliğinden söz edilemeyeceğinden menfaat ihlali bulunmadığı görülerek dava konusu işlemin hangi davacıların menfaatini etkilediği hususunun idare mahkemesine araştırılarak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.”

Atalay: Tapu tahsis belgesi olan yurttaşlar dava açabilir

Yurttaşlar adına davayı açan SHD Genel Sekreteri Avukat Can Atalay kararı “Bu karar tapu tahsis belgesi elinde olan yurttaşlarında kendilerini, mahallelerini ilgilendirir imar planları ile ilgili de dava açabilir, hakkını arayabilir anlamına gelmektedir” şeklindeki sözleriyle değerlendirdi.

Atalay “Bundan daha da önemlisi kamu idaresinin uygulamaları ile en azından hukuken “haklı beklenti” içerisinde olan ve tanım yerinde ise onlarca yıl boyunca oyalanmış/kandırılmış milyonlarca yurttaşın başta acele kamulaştırma olmak üzere zorla talihliye tehdidine karşı hak arama yollarının açılması, etkili hukuki yollara erişim önündeki engeller kaldırılmalıdır” dedi.