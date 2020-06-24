Danıştay’dan, belediyelerin yardım toplamasını engelleyen genelgeye onay

Danıştay, ‘corona’ salgını sürecinde gündem olan, belediyelerin yardım toplamasını engelleyen İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Salgın sürecinin başlangıcında CHP’li İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok belediye yardım kampanyası başlatmış, ancak yardım kampanyaları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetten isimlerin tepkisine neden olmuştu.

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Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: “Devlet içinde, devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan, şu anda bu kampanyalar sadece devletimizin açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Belediyeler böyle kampanyalar açacak olursa, devlet içinde devlet olur. Yasalar da buna müsaade etmiyor.”

İçişleri Bakanlığı da bir genelge ile belediyelerin yardım toplamasını yasaklamış, belediyelerin yaptığı kampanyaların izin almadan kanuna aykırı yapıldığı ifade edilmiş, ayrıca belediyelerin yardım hesaplarında toplanan paralar da bloke edilmişti.

Genelgeye tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyu yargıya taşımış, yardım toplanmasını yasaklayan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştı.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, davaya bakan Danıştay 10. Dairesi, İçişleri Bakanlığı’nın söz konusu genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece belediyelerin yardım toplamasının yasaklanmasına dair süreç devam edecek. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.