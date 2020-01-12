Danıştay’dan Alara Çayı’nı kurtaran karar: ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali onaylandı

Antalya’da Uçansu Şelalesi’ni oluşturan Alara Çayı üzerindeki HES projesi için ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali kararı Danıştay tarafından da onaylandı. Alara Çayı kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Torosların zirvesi Akdağ ve Geyik dağlarında, 50 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi’nin kaynağını da oluşturan Alara Çayı üzerinde, yedisi dere, biri baraj tipi olmak üzere sekiz HES projesi bulunuyor. Akdeniz’e döküldüğü alana kadar yaklaşık 80 kilometre uzunluğa sahip nehir üzerindeki HES projelerinden Hayat 1, Hayat 2 ve Kamer HES ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. ÇED raporlarında harita üzerinde belirtilen Uçankaya, Gündoğmuş, Erka, Oğuz HES projesi ve Alara Barajı’yla ilgili hukuki süreç ise başlatılmadı.

Reklam

Nehir üzerinde şelaleye çok yakın bölgede planlanan Kamer regülatörü ve HES projesi içinse Mayıs 2015’te verilen ‘ÇED olumlu’ raporunun iptali için köylülerin açtığı davada Antalya 2’nci İdare Mahkemesi, 2016 yılında iptal kararı verdi. Karar temyiz edildi. Danıştay 14’üncü Dairesi itirazı reddederek, Kamer HES projesini iptal eden kararı onayladı.

‘Bu kararla hiçbir noktasına HES yapılamaz’

HES’e karşı dava açan köylülerin avukatı Münip Ermiş, neredeyse 10 yıldır devam eden dava sürecinin tamamlandığını belirterek şunları söyledi: “Danıştay, Gündoğmuş/Alara Çayı’nda son sözü söyledi. Kamer HES projesi bitti, yok oldu. Danıştay da bunu ilan etti. Bölgede altı kez keşif yapıldı. Hepsinde bilirkişiler ‘Buraya HES yapılamaz’ dedi. Karar bu sebeple sadece bu projeyi ilgilendirmiyor. Bölgedeki diğer HES projeleri için de bağlayıcı. Bu karardan sonra artık Alara Çayı’nın hiçbir noktasında HES yapılamaz ve başvuruların tümünü reddetmeli, ÇED süreçlerini durdurmalıdır.”