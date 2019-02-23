Danıştay’dan ‘AKP vakfı’na dokunulmazlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kurucuları arasında olduğu Birlik Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin davada Danıştay 8’nci Dairesi, yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Işık Kansu Danıştay’ın kararını köşesinde değerlendirdi. Kararda gerekçe olarak protokolün örgün eğitimdeki öğrencileri kapsamadığı gösterildi.

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Işık Kansu’nun ‘AKP Vakfı’na dokunulmazlık’ başlıklı köşe yazısı özetle şöyle:

“Birlik Vakfı kurucularının arasında İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun, Zeki Ergezen, Cemil Çiçek gibi AKP’nin önde gelen yöneticilerinin yer alması kararı etkilemiş olabilir mi?

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Kararda gerekçe olarak, protokolün örgün eğitimdeki öğrencileri kapsamadığı gösterilmiş. Oysa, aynı Danıştay, bakanlığın Ensar Vakfı ile imzaladığı benzer bir protokol için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.



Ensar Vakfı ile benzer amaçlarla kurulmuş (değerler eğitimi adı altında dini eğitim verilmesi; Arapça, Farsça kursları açılması vb.) Birlik Vakfı’nın protokolüne dokunulamamasının nedenini sorgulamak gerek.”