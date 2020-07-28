Danıştay ‘yetki tırpanı’ kararının yürütmesini durdurmadı, İmamoğlu tepkili

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Danıştay’ın belediye şirketlerine atama yetkisini belediye meclisine veren genelgenin yürütmesinin durdurulmamasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ticaret Bakanlığı, belediye şirketlerine yapılacak atamalarda yetkinin belediye başkanından alınıp belediye meclisine verilmesi için talimat yayınlamıştı. Böylece İstanbul ve Ankara’yı CHP’ye kaybeden AKP, iki kentte mecliste çoğunlukta olmasını avantaja çevirmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi talimatın iptali için dava açmış, İBB de müdahil olmuştu.

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Genelgenin yürütmesinin durdurulması istemini görüşen Danıştay, dokuz üyenin beşinin oyuyla talimatın yürütmesini durdurmadı. Dört üye karşı oy kullandı. Genelgenin iptaline ilişkin talep ise daha sonra karara bağlanacak.

Sözcü’den Özlem Güvenli’ye konuşan İmamoğlu, şu yorumu yaptı: “Hukuki süreç devam ediyor, takip ediyoruz. Hukuka aykırı bir konuda Danıştay’ın böyle bir karar almasını düşündürücü buluyorum. Kararın beşe dört alınması daha da önemli. Umarım tekrar gözden geçirirler kararı. Hukuk böyle bir şey yapamaz, hukuksuzluğu devreye sokmuş olur. Siyaset alanının da iktidarın temsilcilerinin de böylesi bir kararı alkışlamamaları lazım. Bu onlar için de kendi kalelerine gol atmak olur. Yönetemezler böyle bir süreci, halka da anlatamazlar.”